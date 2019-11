Continúa la polémica por el bombardeo del Ejército Nacional de agosto que mató a ocho niños. Periodista al que Ivan Duque respondió "¿De qué me hablas, viejo?" denunció agresión.

Este miércoles 7 de noviembre, el periodista Jesús Blanquicet del periódico El Heraldo, indagó por el bombardeo en San José del Cagúan y al presidente Duque, mientras este se tomaba fotos con admiradoras, lo miró y le dijo "¿De qué me hablas, viejo?".

Los hechos se presentaron en el centro de convenciones Puerta de Oro en la ciudad de Barranquilla, en donde el presidente se encontraba en medio de un evento de carácter social.

Ahora el periodista denunció que fue agredido por el personal de seguridad del presidente, que además lo expulsó del lugar y no lo dejaron seguir trabajando. Así lo comunicó Blanquicet en sus redes sociales.

Acabo de ser víctimas de una agresión física en el Puerta de Oro cuando le pregunté a @IvanDuque por el bombardeo en el Caguán. “De qué me hablas viejo" fue su respuesta. La @PoliciaColombia y cuerpos de seguridad de presidencia me retuvieron y me golpearon. pic.twitter.com/h60lFxaCb1

— Jesús Blanquicet (@JesuB) November 7, 2019