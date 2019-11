¡Atención! Falleció el actor Fabio Camero, pionero de la televisión en Colombia

View this post on Instagram

Lamentamos informar que esta tarde, a las 6:25, falleció el reconocido actor Fabio Camero en la ciudad de Bogotá, debido a una complicación en uno de sus pulmones. El artista venía presentando algunos problemas de salud y el sábado en la madrugada tuvo que ser ingresado a urgencias. Nuestras más sinceras condolencias con su familia y amigos. Q.E.P.D