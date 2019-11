Hija de Aida Merlano dio señales de su madre tras un mes sin conocerse el paradero de la fugitiva.

Aída Victoria Merlano Manzaneda habló con El Heraldo y aseguró que tuvo señales de su madre. Al parecer, cree en lo que le dijo un hombre en la calle porque le contó un secreto que solo las dos mujeres saben.

“Hace días un hombre se me acercó acá en Barranquilla y me dijo que mi mamá estaba con vida y lo sé porque me dijo algo que solo nosotras sabemos”, manifestó la joven.

Aseguró que a ella la tranquiliza saber que su mamá está viva. “Yo sí creo que está viva, aunque tengo más de un mes sin hablar con ella”.

En la entrevista también dijo que cree que su madre le revisa las publicaciones que ella hace en redes sociales.

“La forma en la que yo creo que me comunico con mi mamá es que sé que ella, donde está, abre Instagram. Ve mis historias, me ve bien y me ve tranquila. No quiero pensar en que me dirán que está muerta y sé que no va a pasar”, indicó.

La hija de Merlano ha sido noticia en los últimos días tras aparecer en la portada de la revista Soho.

