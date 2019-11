Así fue la señal que Aida Merlano le dio a una compañera en la cárcel sobre su fuga. Las intenciones de atentar contra su vida fueron usadas por Merlano para despistar.

Fue la exfiscal Tatiana Oliveros, compañera de patio de Merlano en El Buen Pastor, la que dio detalles. Dice Oliveros que en la cárcel fue muy amiga de Merlano y que ella todos los días le contaba una historia diferente sobre su vida.

Pero después de la sentencia, Merlano le dijo una frase en la que le podría estar indicando sobre la fuga:

"Nunca me imaginé eso (el escape). Lo que sí tenía temor yo era que atentara contra su vida, porque eso sí lo manifestó: que ella a diciembre no iba a llegar en ese lugar. Que ella prefería acabar con su vida", dijo la exfiscal.

Poco tiempo después ocurrió la fuga de Aida Merlano en una cita odontológica.

Justamente, una testigo en el caso mencionó a Oliveros. Aseguró que ella tuvo algo que ver con el escape. Pero la exfiscal desmintió esto y dijo que se trataba de un malentendido.

"Es totalmente falso, es una mentira lo que está diciendo Blanca Jazmín Becerra. Estas son retaliaciones por varias denuncias que yo he hecho desde el 2015. Yo no hice ninguna llamada. A mí a las 8 de la mañana me llama mi hijo a contarme que el perrito que él tiene lo sacó, salió corriendo y lo atropelló un taxi y del susto el perro se fue. Yo le manifesté que por qué si él sabía que lo tenía que sacar con la cuerdita que él tiene y él me dice que para que se sienta libre", afirmó.

También le puede interesar: