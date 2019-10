Real Madrid vs. Leganés: la rebelión de Zidane

Real Madrid vuelve al ruedo, tras una pausa obligada. El equipo merengue no quiere perder el tren de la Liga Española y para ello deberá ganarle al Leganés, en el Santiago Bernabéu. El enlace para ver EN VIVO Real Madrid vs Leganés LINK GRATIS ONLINE lo encuentra más abajo.

El partido ante el último del campeonato no parece gran desafío para el conjunto blanco. Sin embargo, las decisiones que tomó Zinedine Zidane antes de este hará que sea un cabildo abierto el estadio.

Luego del viaje a Estambul, el francés no incluyó en la lista a James Rodríguez, Gareth Bale y Vinicius Jr. en la convocatoria para el juego. Aunque no hay de qué preocuparse, el DT mostró una vez más que no cuenta mucho con ellos.

El colombiano tuvo licencia de paternidad, aprovechando que no se jugó el clásico el fin de semana. Asimismo, al parecer Bale no se recupera de una lesión de la que poco se sabe.

Por el lado de Vinicius, aunque también arrastra molestias físicas, se cree que su ausencia es por decisión técnica.

Día: 30 de octubre

Hora: 3:15pm

Canal: ESPN

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)