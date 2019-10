El golazo que nos meterá Peñalosa mientras todos hablamos del hijo de James

Claudia López le envió un contundente mensaje al mandatario saliente, Enrique Peñalosa, horas después de su triunfo en las urnas. El golazo que le meterá Peñalosa a Bogotá.

La alcaldesa electa le pidió al mandatario que no apruebe el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por decreto.

"Le pido a Peñalosa respeto a la ciudadanía de Bogotá, sería una falta de respeto que se nos imponga un POT por decreto. Le quiero pedir que descarte esa posibilidad", expresó.

Según dijo, imponer el POT por decreto iría en contravía de los deseos de la ciudadanía, dado que de los candidatos que se disputaban la Alcaldía de Bogotá, solo Miguel Uribe defendía y representaba dicho proyecto.

Este martes 22 de octubre 2019 López y Peñalosa tuvieron su primer encuentro para iniciar el empalme de gobierno. Durante la reunión el tema volvió a salir a flote.

No obstante, el actual mandatario no dio su brazo a torcer. Al finalizar la reunión López explicó que no logró cambiar la posición de Peñalosa.

El POT que propone la administración Peñalosa actualmente se encuentra en trámite en el Cabildo Distrital.

Cabe señalar que si este proyecto no se tramita en los 90 días después de ser radicado, el alcalde de la ciudad tiene la potestad de firmarlo por decreto.

Y tal parece que será así, pues a última hora el concejal de Cambio Radical, Juan Felipe Grillo, quien es el presidente de la Comisión Primera del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, canceló la sesión del miércoles 30 octubre, fecha límite para votar el POT.

"Seguramente pocos lo conocen, ahí se los presento. Este es el Masias del Concejo de Bogotá, el futuro exconcejal Juan Felipe Grillo quien hizo la JUGADITA de cancelar la sesión de mañana, para que Enrique Peñalosa pudiera sacar el POT por decreto. ¡VERGÜENZA!":Inti Asprilla, representante a la Cámara.

Seguramente pocos lo conocen, ahí se los presento. Este es el Masias del Concejo de Bogotá, el futuro ex concejal @jfgrillo quien hizo la JUGADITA de cancelar la sesión de mañana, para que @EnriquePenalosa pudiera sacar el POT por decreto. VERGÜENZA!! pic.twitter.com/FWyxBJHC4y — Inti Asprilla (@intiasprilla) October 29, 2019

"Estoy consternado. Recibí notificación del presidente de la comisión del plan en la que cancela la sesión de mañana, última oportunidad para votar el POT. Tamaña arbitraria decisión le entrega en bandeja a Enrique Peñalosa la expedición del POT por decreto": Concejal Juan Carlos Flórez.