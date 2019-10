Medellín vs. Tolima: el partido de la clasificación

En una fecha con tantos partidos, la mayoría de los faroles se los lleva el Medellín vs. Tolima. En el Atanasio Girardot estará en juego el último de los cupos a los cuadrangulares. Además de poderosos y pijaos, este es el partido que le interesa a todos los que aún no se aseguran la clasificación. El link para ver EN VIVO Independiente Medellín vs Deportes Tolima GRATIS ONLINE lo encuentra más abajo.

Gol a gol, lo que suceda en Medellín afectará lo que pase en otras plazas. El local es quien más urgencia tiene, sabiendo que debe ganar para estar seguro entre los ocho. Un empate también le podría servir, dependiendo lo que ocurra con Cúcuta, Alianza Petrolera y Santa Fe. La derrota simplificará todo, dejando eliminado al DIM.

Por su parte, el Tolima sabe que si gana o empata se asegurará entre los ocho. La derrota en el Atanasio podrá no ser fatal, siempre que alguno de los equipos con los que empata en puntos falle en uno de sus partidos.

EN VIVO Independiente Medellín vs Deportes Tolima GRATIS ONLINE

Día: 29 de octubre

Hora: 7:30pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

