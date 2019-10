Astros vs. Nationals: Houston no quiere problemas ((Serie Mundial, Juego 6))

La Serie Mundial de béisbol puede llegar a su día decisivo, este martes por la noche. Los Astros, quienes se marcharon de Houston 2-0 abajo, retornaron a su feudo tras barrer a los Nacionales en Washington. En la capital del país, la mejor novena de la temporada regular sacó tres juegos y está ante la gran oportunidad de alzar su segundo anillo como franquicia. El link para ver EN VIVO Houston Astros vs Washington Nationals LINK GRATIS lo encuentra más abajo.

Luego de la gran campaña de 2017, los Astros de estos momentos son un equipo que impone récords. De la mano de José Altuve, el juego ofensivo de los de Houston los tiene cerca del título. Además, contarán para este juego con Justin Verlander en el montículo.

Más allá de sus 21 victorias, Verlander no ha tenido una buena postemporada. En lo que va de ella acumula tres derrotas, una ante cada rival que enfrentó. No obstante, su porcentaje de carreras permitidas es bajo, lo que demuestra que está jugando bien aunque no se le están dando las cosas.

Por el lado de los Nacionales, Stephen Strasburg se hará cargo desde la lomita.

EN VIVO Houston Astros vs Washington Nationals LINK GRATIS

Día: 29 de octubre

Hora: 7:08pm

Canal: FOX Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Canal 2: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)