Las cuatro mujeres que Gustavo Petro catapultó al Concejo

Estas son las cuatro mujeres petristas que entraron al Concejo por Colombia Humana:

Ana teresa Bernal:

“Llevo muchos años en estas. Desde muy pequeña me di cuenta de que la gente no tiene los mismos privilegios y eso te pega duro. Desde ahí empecé a hacer liderazgo social y a interesarme por las causas de la paz”, cuenta Bernal, la cabeza de lista de Colombia Humana en Bogotá.Llegó a la lista tras no alcanzar la votación en las elecciones a la Cámara de Representantes en 2018. “Participé en el concurso de méritos y un día me llamaron y me dijeron que era el puntaje más alto y que era la cabeza de lista”, dice emocionada la candidata que acompaña a Petro y a Hollman Morris a todos los eventos.

“Mi apuesta en el Concejo es por la paz, pero sobre todo a apostarles a esas causas que hacen a la ciudad más equitativa”, agrega.

La bogotana, que formó parte de la lista del M-19 a la Asamblea Constituyente y una de las fundadoras de la ONG Redepaz, ya trabajó en el Distrito de la mano de Petro como alta consejera para los Derechos de las Víctimas.

“Esta es una lista de contenido social, de propuestas para la gente más vulnerable y de mujeres y hombres trabajadores”, puntualiza.

¿Cómo se construyó la lista?

“Quien diga que yo metí la mano en el orden o elegidos está diciendo mentiras. Hay un comité que hizo un concurso, pidió una serie de requisitos, pidió hojas de vida y ahí organizaron la lista. No me gusta mucho el método, pero en eso no me metí”, señaló Petro a PUBLIMETRO.

Efectivamente, la escogencia de la lista se hizo a modo de concurso de méritos y por puntajes se seleccionaron los candidatos y el orden en el que saldrían elegidos, dependiendo del número de votos.

“Las cuatro cabezas de lista son mujeres y creo que es importante porque muestra el talante del movimiento con las mujeres. Es muy probable que quienes salgan elegidas sean ellas y eso garantiza que hay un halo de protección a las mujeres”, afirmó el candidato Andrés Charry, sexto en la lista.

Ana Teresa Bernal, Heidy Sánchez, Ati Quigua y Susana Muhammad, son las cuatro mujeres que encabezan la lista cerrada, que vienen de las entrañas del progresismo y se organizaron dependiendo del movimiento al que representan.

La alianza de movimientos

Nuevamente Petro le apuesta a la alianza de movimientos y partidos que avalaran a sus candidatos. De esa manera se organizaron los puestos de las listas, siendo Colombia Humana la primera, seguida de la UP, de Mais.

Los movimientos le apostaron a candidatos integrales que representaran a lo que llaman el progresismo: ideas medioambientales, de corte social, con ideas de inclusión, y control político a temas como el metro, el TransMilenio y medidas que denominan neoliberales.

¿Cómo se financia el movimiento?

El candidato Andrés Charry, número 6 en la lista, habló sobre el trabajo para conseguir votos para la lista única.

“Nos ha tocado muy difícil. A veces a la gente le parece ‘conspiranoico’ cuando Gustavo Petro dice que tiene en contra a todo el mundo, pero uno se da cuenta de eso. ¿Cómo? A un mes de las elecciones, hasta ahora nos aprobaron una solicitud de crédito para publicidad y todo… ¡Ojo! Nos aprobaron la solicitud, ni siquiera estamos hablando del crédito”, cuenta.

A pesar de ser una campaña múltiple, los candidatos han tenido que financiarse por su cuenta. “Nos estamos moviendo con varias cosas, con campaña en redes, con lo que se puede. Debo decir que se necesitan muchos votos para que pasemos varios, pero ya veremos cuál es la fuerza en la capital”, apuntó Charry.

