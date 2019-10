América vs. Cerro Porteño: las escarlatas sueñan con el tercer puesto de la Libertadores

Aún no ha finalizo el sueño internacional para el conjunto vallecaucano. A pesar de caer en semifinales frente a Corinthians, no todo está perdido. Ahora, en el estadio Olímpico Atahualpa, las escarlatas sueñan con hacerse con el tercer lugar de la Copa Libertadores. Eso sí, no será tarea fácil. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Cerro Porteño Femenino VS América Femenino ONLINE GRATIS AHORA STREAMING Copa Libertadores Femenina)

Las vigentes campeonas del rentado local han demostrado por qué son las mejores de Colombia. De hecho, fueron la escuadra con mejor desempeño en el torneo de clubes más importante de Sudamérica. Y es que Independiente Medellín no superó la fase de grupos y el Atlético Huila cayó en cuartos de final.

Los resultados del América de Cali no han decepcionado. En el Grupo C clasificaron segundas con seis puntos tras perder 3-1 contra Corinthians e imponerse 1-0 sobre Sportivo Limpeño y 6-1 ante Ñañas. De igual manera, en cuartos vencieron 3-2 a UAI Urquiza, dando un golpe de autoridad.

Es así como, en esta ocasión, esperan ganar y cerrar con broche su participación en Copa Libertadores. Para ello deberán imponerse sobre Cerro Porteño, quien cayó 2-1 ante Ferroviária en semifinales.

Ver EN VIVO Cerro Porteño Femenino VS América Femenino ONLINE GRATIS AHORA STREAMING Copa Libertadores Femenina

Día: 28 de octubre

Hora: 5:00 p.m.

Canal: Facebook Conmebol Libertadores (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)