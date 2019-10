La peinada de Gustavo Petro a Vanessa de la Torre que encendió las redes

Gustavo Petro y Vanessa de la Torre protagonizaron una particular situación en medio de una entrevista en Blu Radio. Mientras debatían el polémico tema del metro subterráneo o elevado, el excandidato presidencial el aclaró una duda a la periodista, quien lucía segura de lo que decía. Sin embargo, después de la intervención de Petro, todo cambió. Por eso, las intervenciones en redes sociales no se hicieron esperar.

PETRO: “En el metro elevado, y lo puedes observar en Medellín, todo el trayecto que no es estación, que es la mayor parte, lo que ves al frente de tu casa es un puente al frente del segundo y tercer piso. Adicional está el ruido cada tres o cuatro minutos”

VANESSA DE LA TORRE: “En el metro subterráneo también. Ahí sale humo y los vapores. Además, tiembla el piso”

PETRO: “De un metro subterráneo no puede salir humo”

VANESSA DE LA TORRE: “Claro que sí. ¿En Nueva York no sale humo por toda la ciudad?”

PETRO: “Lo que tú ves de humo, con respeto te lo digo, es el vapor de agua que, por derretimiento de hielo, en ciudades invernales, el calor de las calefacciones de las casas y de los edificios evapora y se ven esos chorros de vapor. ¿Sabes por qué no sale vapor del metro subterráneo? Porque es eléctrico”

