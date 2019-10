Millonarios vs. Santa Fe: ¡Más que un clásico! Ambos se juegan una de sus últimas vidas

Hoy más que nunca aplica la popular frase: “los clásicos no se juegan, se ganan”. Y es que el presente de Millonarios y Santa Fe los obliga a hacerse con los tres puntos a como de lugar. En caso de no conseguirlo, pondrán en duda su presencia en los cuadrangulares. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Millonarios VS Santa Fe ONLINE GRATIS AHORA STREAMING Liga Águila)

La realidad del conjunto cardenal ilusiona. Después de un inicio para el olvido, acumulan nueve partidos sin perder. De hecho, su último tropiezo fue el 25 de agosto, 1-0 contra Rionegro Águilas. Razón por la cual la ilusión de clasificar a la siguiente fase está latente.

Por otro lado, los embajadores atraviesan una complicada situación. Luego de estar a pocos puntos del liderato, su presencia en los ochos está en riesgo. Por eso, en el Campín y con el apoyo de su hinchada, está ante la posibilidad de volver a levantar cabeza y reivindicarse.

Ver EN VIVO Millonarios VS Santa Fe ONLINE GRATIS AHORA STREAMING Liga Águila

Día: 23 de octubre

Hora: 8:15 p.m.

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)