El confuso mensaje que le dejó ex de Laura Moreno a Luis Colmenares

Nueve años han pasado desde que Luis Andrés Colmenares falleció. Las cosas no han sido sencillas para la familia del joven estudiante de la Universidad de Los Andes, que no declina en el empeño por demostrar que su hijo fue asesinado.

Pues siguen saliendo pruebas. Ahora, todo se vuelca ante un mensaje de un exnovio de Laura Moreno, que en su cuenta de Facebook escribió "Negro, perdóneme", un día después de que este muriera.

Así lo reveló 4 Caminos:

Negrooooo (sic), cómo se fue mi hermano, no sabe el dolor que me deja tan grande, todavía no lo puedo creer. Nada va a volver a ser lo mismo, compadre. ‘Negro’, va a ver que pronto nos volveremos a echar los ‘kewhys’ y nos vamos a volver a ver. Perdóneme por no haber estado hay (sic) presente, hay (sic) con usted. Perdóneme, en serio ‘negro’…”, aseguró Juan Pablo Valderrama, amigo de Colmenares y ex de Laura Moreno.

Nuevos detalles se han revelado de la madrugada en que murió Luis Andrés Colmenares, el 31 de octubre de 2010. Luego de que la familia del joven muerto siguiera en su búsqueda de pruebas que dictaminen que el joven estudiantes de la Universidad de los Andes fue asesinado y no murió accidentalmente, nuevos detalles se han conocido.

Una de las pruebas con la que los Colmenares pretenden se reabra el caso y se vuelva a vincular a Laura Moreno y Jessy Quintero a la investigación, son las tres llamadas que salieron del móvil del joven fallecido, y de las que no se tenía conocimiento hasta ahora.

Así, entre las 3:00 a.m. y la s4:30 a.m de la fatídica madrugada, se hicieron tres llamadas desde el celular de Luis Andrés. Solo una fue contestada. Entre esas llamadas se encuentra una a un número registrado como "Pato Uni", a quien nunca le han establecido la identidad.

Pero las otras dos, podrían ser el talón de Aquiles de Laura Moreno, que indicó que nunca tuvo su celular, pero a quien Luis Andrés marcó.

Este detalle, que enmarcaría que los dos jóvenes no estaban juntos, como indica Laura Moreno, reabre la posibilidad de un complot macabro.

La joven, que indicó que dejó el celular en una de las camionetas de su amigo, ahora es desmentida por el joven, que dice que nunca vio el móvil de Laura.

“No, ella lo debía tener (el celular) pues en el carro no estaba, pues yo era quien iba manejando y no vi nada ahí ni en la consola ni en otra parte y yo puse mi celular en la consola”, aseguró Guillermo Martínez en su testimonio, citado por 4 Caminos.

La tercera llamada, es en la que ponen la fe los familiares del joven muerto, pues aseguran que llamó e intentó comunicarse con Laura:

“La comunicación duró 25 segundos y se registró en una celda (de radio comunicativo) ubicada en la calle 90 # 14-37, a unos 230 metros del caño”, detalla 4 Caminos.