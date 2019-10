Maestras habrían organizado aberrantes juegos sexuales entre niños de 3 y 5 años

Los niños de entre 3 y 5 años que asistían a un jardín infantil fueron analizados psicológicamente por las denuncias de los padres contra sus maestras quienes, al parecer les organizaban juegos sexuales, y los resultados fueron positivos según la psicóloga que los realizó.

La información fue suministrada por una fuente del departamento judicial de Moreno, partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires, Argentina, según Infobae del 22 de Octubre.

“La Seño R. nos hacía jugar con L. -un compañerito del jardín- a que nos teníamos que tocar el pito. Después la Seño me bajó el pantalón y me dijo que le haga pipi encima de él, pero yo no quería. L. sí quería. La seño nos decía que hagamos eso”, fue el testimonio de un niño de 5 años a quien su madre noto un comportamiento inadecuado para su edad, según el mismo medio.

Por lo pronto el jardín Patito Feo continúa clausurado desde el 5 de agosto por las autoridades.

En el barrio en el que funciona se formaron dos bandos uno de ellos en favor de la enseñanza impartida por la pequeña institución que funciona desde hace 30 años y es administrada por la madre y la hija, aunque esta última no está calificada profesionalmente para el cargo.

El otro bando lo conforman los padres de familia que notan cambios indebidos en el comportamiento de sus niños y escuchan sus relatos escabrosos, por lo que insisten en que el jardín no se debe seguir impartiendo enseñanza en esas condiciones.

Como consecuencia de la investigación tanto la directora como su hija, que ejercía las funciones de maestra fueron detenidas, acusadas de corrupción de menores agravada por ser cometida contra menores de 13 años, lo que les podría acarrear entre 10 y 15 años de prisión.

Mientras tanto se seguirán los análisis psicológicos de los niños. Por ahora las docentes detenidas se han negado a declarar.

Nota escrita por BLes.com

