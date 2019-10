Galatasaray vs. Real Madrid: James se la juega por Zidane en Estambul

Real Madrid, contra las cuerdas en la competencia que más le apetece. La Champions no le ha sonreído esta temporada al más ganador de Orejonas, pero siempre se puede recomponer el camino. El link para ver EN VIVO Galatasaray vs Real Madrid ONLINE Gratis Ahora lo encuentra más abajo.

El equipo merengue necesita vencer en Estambul ante un Galatasaray que no llegaba bien y que justo se recuperó antes del duelo de este martes. Sin embargo, los turcos no podrán contar con Radamel Falcao García, quien no apareció en la lista de convocados.

No obstante, el momento del Madrid no da para fiarse de la ausencia del 'Tigre'. Los blancos vienen de perder en Mallorca por La Liga y se dice que Zidane saldrá si pierde en Turquía.

Con los rumores de José Mourinho a cuestas, los blancos se jugarán el pellejo por Zizzou. Entre esos está James Rodríguez, aunque no será titular, según apuntan los medios. El centro del campo estará conformado por Casemiro, Toni Kroos y Federico Valverde.

Por el mismo grupo, París Saint-Germain visitará al Brujas, en Bélgica.

EN VIVO Galatasaray vs Real Madrid ONLINE Gratis Ahora

Día: 22 de octubre

Hora: 2:00pm

Canal: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)