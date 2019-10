(Video) Patinador pone en riesgo su vida en plena autopista en Cali

Un patinador pone en riesgo su vida en plena autopista en Cali al usar la vía como si fuera una pista.

Una persona que iba en una motocicleta, muy cerca del deportista, grabó la arriesgada maniobra. En el video se ve cuando el patinador pasa muy cerca de los carros.

Esto ocurrió en la Autopista Sur de Cali, a la altura de la carrera 44. Aunque no se sabe qué día exactamente pasó.

Luego, el video fue publicado por un portal de noticias llamado Turbaco.

Aunque el deportista llevaba un casco para protegerse en caso de accidente, es claro que una avenida llena de carros no es el lugar ideal para practicar ningún deporte.

Pese a esto, el patinador usó los carriles centrales y en el video se ve que iba a gran velocidad. Casi comparado con la velocidad que puede tener un vehículo en una autopista.

Quienes vieron a esta persona se quedaron sorprendidos por lo que hacía.

Este el el video:

Hasta el momento no se conoce la identidad de la persona y las autoridades no se han pronunciado. Afortunadamente el caso no pasó a mayores y no se presentó ningún accidente en la ciudad en la que el patinador resultara involucrado.

Pese a esto, varios ciudadanos en redes sociales rechazaron el comportamiento del deportista por poner en riesgo su vida.

