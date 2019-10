Mesero devolvió 36 millones de pesos que dejaron en su restaurante

El mesero dio una prueba de honradez al entregar intacto el contenido del maletín que tenía la fuerte suma de dinero.

Vincent Caballero es un mesero del restaurante Nancy Cabrera, ubicado en el norte de Barranquilla. El hombre se ganó una felicitación de todo el mundo por un acto de honradez muy importante que vivió este viernes. Encontró que en una mesa habían dejado un maletín con 36 millones de pesos en efectivo, y los devolvió.

Según el diario El Heraldo, un hombre identificado como Roberto Lara dejó la maleta este viernes a la salida de una reunión. Caballero se percató rápidamente que había una irregularidad al arreglar la mesa.

Preguntó a los comensales que todavía estaban dentro del local si el maletín pertencía a alguno. Al recibir respuestas negativas, lo entregó a la propietaria del restaurante, Nancy Cabrera. Esta hizo a su vez un llamado a la Policía de Barranquilla para intentar encontrar a su propietario.

Lara fue ubicado en medio del partido de este sábado entre Junior y Millonarios. "Yo hacía que mi maletín estaba en mi carro. Yo ese día lo bajé previendo que no me fueran a romper un vidrio para llevárselo, pero mi hija que estaba conmigo me sugirió que me lo llevará para el restaurante y así lo hice, pero yo creí que lo había llevado conmigo a la salida", aseguró al diario.

El mesero, por su parte, explicó el procedimiento en el restaurante. "Todo lo que se encuentre se le entrega al administrador para que notifique y se haga la entrega. La verdad, desconocía que había al interior del morral, pero lo importante es que aquí nada se pierde", dijo Caballero.