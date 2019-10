“La sentencia puede decir que el ministro fue un imbécil… en ese caso asumiré la responsabilidad”: Minhacienda

El ministro de Hacienda se pronunció sobre el fallo de la Corte Constitucional que tumbó la ley de financiamiento.

Tras conocerse la decisión, este jueves el Ministerio ofreció una rueda de prensa. Ahí el ministro Alberto Carrasquilla accedió a responder algunas inquietudes de los periodistas.

Una de las que preguntó fue la periodista de CM& y le dijo:

“¿Quisiera saber si su cartera va tomar alguna responsabilidad política, porque la ley se cae por un procedimiento básico y jurídico, se cae por forma y no de fondo?”.

A lo que el ministro respondió:

“Cuando me lea la sentencia y sepa qué exactamente fue el tropiezo, se asignarán las culpas. No yo, porque no soy ni juez ni historiador. La tomarán ellos y dirán quién fue el culpable. Me imagino que en la medida en que la decisión no fue unánime, según el comunicado de prensa, habrá quienes opinan que el error fue por un lado o el otro. Yo no soy nadie para asignar culpas ni responsabilidades, ni ese es el punto de esta rueda de prensa”.

Luego, la periodista continuó:

“¿Como cartera no asumen una responsabilidad?”.

Y, de nuevo, Carrasquilla dijo:

“Depende de lo que diga la sentencia: puede decir que el ministro fue un imbécil y la embarró en el camino, cuyo caso yo asumiré toda la responsabilidad. Lo único que le digo es que esa votación no fue unánime… Veremos qué dice la sentencia y en dónde se produjo el error para hacer esos juicios, y no los voy a hacer yo, los dirán los historiadores”.

