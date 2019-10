"Monja" uribista humilló a venezolano y le dijo que se fuera a su país

Así denunció un venezolano trabajador en una de las plazas de mercado de Medellín, cuando Noticias Uno le preguntó por la hermana Adriana, la supuesta monja que pedía regalos para después venderlos.

Según el hombre, la supuesta monja les dijo que se devolviera a su país a morir de hambre. Me dijo que “me fuera para mi país, que me fuera a morir de hambre para que me mataran”, aseguró el hombre.

Pero eso no es todo. Según varios pobladores de Medellín, la hermana, que se presentaba como monja y que no lo es, les pedía mercados y luego los vendía, en un acto de sevicia y criminalidad.

“Ella pedía para los niños más pobres de los barrios y venia aquí y lo vendía”, “Humillativa, grosera”, “No sé si ella solo venía aquí con un objetivo económico”, aseguraron a los medios de comunicación.