Eslovaquia vs Paraguay: la Albirroja necesita despertar

Es una gira que no viene bien para Paraguay. La selección albirroja volvió tras mucho tiempo a Europa, pero hasta el momento acumula decepciones. La derrota ante Serbia por un gol dejó en evidencia que el equipo de Eduardo Berizzo no levanta cabeza, con las eliminatorias a la vuelta de la esquina. El link para ver EN VIVO Eslovaquia vs Paraguay ONLINE Gratis Ahora lo encuentra más abajo.

Por eso, el duelo ante Eslovaquia, lejos de verse como otro escollo, suena a oportunidad. Paraguay sabe que no pasa sus mejores años, pero confía en poder revertir esto a partir de este domingo.

El partido que se disputará en Bratislava contará con la presencia de los dos hermanos Romero. Ángel y Oscar no fueron titulares ante Serbia, pero ahora apuntan a serlo y darle más fútbol a un equipo que lo necesita.

Asimismo, continuará en el frente de ataque Derlis González. El extremo, que pasó por el fútbol ucraniano y hoy está en Brasil, es el hombre más peligroso de Paraguay. Por su parte, Eslovaquia aprovecha el descanso en su grupo de la eliminatoria a la Euro para jugar.

EN VIVO Eslovaquia vs Paraguay ONLINE Gratis Ahora

Día: 13 de octubre

Hora: 1:45p.m. (Colombia)

Canal: GEN

Link: