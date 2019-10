"Uribe dio la cara": columna de Vicky Dávila causa polémica en redes

El expresidente y actual senador Álvaro Uribe asistió a la Corte Suprema de Justicia para una indagatoria por un proceso en su contra.

Tras finalizar la diligencia, Uribe quedó formalmente al proceso que adelanta la Sala de Instrucción de ese alto tribunal por los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo.

En medio de la noticia, detractores simpatizantes del exmandatario. al igual que líderes de opinión, no han parado de manifestarse.

Este domingo, precisamente, la periodista Vicky Dávila publicó una columna para Semana, titulada "Uribe dio la cara"

"Vi entrando a la corte a un Uribe que no se escapó, que no se asiló, que no se hizo el enfermo y que no dilató su cita", expresa un aparte del texto.