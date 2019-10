Brasil vs. Nigeria: el Scratch quiere romper la mala racha

Hace apenas tres meses, Brasil se coronó campeón de la Copa América. Desde ahí, créalo o no, la Verdeamarelha no sabe lo que es ganar. Dos empates y una derrota es el saldo en los últimos partidos amistosos, igualando con Colombia y Senegal. La única derrota fue ante Perú, en lo que fue una revancha de la final continental. El link para ver EN VIVO Brasil vs Nigeria ONLINE Gratis Ahora lo encuentra más abajo.

Aunque sean amistosos y no haya drama por lo que está ocurriendo, Tité está molesto. Ni siquiera la vuelta de Neymar ha conseguido que el equipo vuelva a la victoria. Incluso, hay quienes creen que el regreso del crack del PSG es una de las razones por las cuales Brasil no gana.

Ahora, en su gira por Singapur, el Scratch enfrentará a Nigeria. Las Águilas Verdes no son el gran equipo de años atrás, pero no dejan de ser competitivas. Además, saben cómo jugarle a la Canarinha, luego que Senegal le mostrara la ruta. Los sudamericanos detestan la fricción y los africanos son fuertes en el fútbol físico.

EN VIVO Brasil vs Nigeria ONLINE Gratis Ahora

Día: 13 de octubre

Hora: 07:00am

Canal: O Globo (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)