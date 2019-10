Video: Gustavo Petro reveló por qué tuvo que ir al psiquiatra

El senador Gustavo Petro narró la impresión que le dio ver el video en el que aparece llenando una bolsa con dinero.

Un video causó una de las crisis más grandes de la vida de Gustavo Petro. El video que reveló el exfiscal Néstor Humberto Martínez lo motivó a ir al psiquiatra. El motivo, según confesó el propio Petro a RCN Radio, fue la "horrible impresión" que le causó ver las acusaciones.

"Néstor Humberto (Martínez) necesitaba defenderse a como diera lugar, él no es tonto y habían sustraído de la casa del dueño el video", dijo Petro. Llamó el uso del video "extorsión y un chantaje" de Juan Carlos Montes, quien se lo había mostrado. "Yo obviamente sabía las circunstancias de tiempo, modo y lugar, pero me parecía tremendo que él, siendo mi amigo, me grabara con un aporte de campaña en el 2005”, aseguró.

Gran parte del motivo de la depresión fue la decepción que le dio ver el ataque de Montes. "Es muy diferente cuando el daño proviene de personas que no te lo debían provocar y entonces ahí se produce una quiebra en la confianza, en el ser humano que es lo que me da fuerza”, dijo.

El excandidato presidencial afirmó que le costó manejar la presión a la que se vio sometido durante la campaña. "Eso va sumando y tú estás relativamente solo, cuando vienen los embargos económicos. Todo el ataque económico que fue una fase para debilitarme y mal que bien eso yo lo resistí y terminé con 8 millones de votos. Pero tú por dentro debes tener una fortaleza que tiene que ver en cómo no odias, que no te dejes dominar por esos hechos que darían al traste contigo y eso implica unos equilibrios personales . Por eso hablar no es malo, hablar con alguien que tenga conocimientos profesionales”, dijo.

El video de Gustavo Petro llega en pleno día de la Salud Mental, y sirve para hablar de la necesidad de estas terapias.