Patriotas vs. Nacional: los verdolagas sueñan con la clasificación a cuadrangulares

Irregular semestre para el conjunto antioqueño. Si bien los resultados son buenos, su estilo de juego no convence. De hecho, las críticas no se han hecho esperar. Y es que los planteamientos no han sido los mejores y les han costado más de una victoria. Eso sí, actualmente, suman 27 unidades, producto de siete triunfos, seis empates y tan solo dos derrotas. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Patriotas VS Atlético Nacional ONLINE GRATIS Ahora Liga Águila Streaming Fecha 16)

El número para clasificar a la segunda fase del torneo suele ser 30. Razón por la cual, en el estadio La Independencia, Atlético Nacional espera llegar a dicha cifra y asegurar, de una vez, su cupo a cuadrangulares, ya que la única manera que tiene de salvar el 2019 es coronándose campeón del segundo semestre.

Ver EN VIVO Patriotas VS Atlético Nacional Liga Águila Fecha 16

Día: 10 de octubre

Hora: 6:00 p.m.

Canal: WIN Sports

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

