Licitación para parqueaderos en vía pública fue declarada desierta

Con esta declaración, el futuro del proyecto que autoriza parqueaderos en vía pública en Bogotá queda en suspenso.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que se declaró desierta la licitación para el servicio de parqueaderos en vía pública. El sistema, que iba a operar en cuatro sectores del centro y norte de Bogotá, no llamó la atención a los operadores. La licitación fue declarada desierta debido a que nadie se presentó.

Según la resolución de la Secretaría de Movilidad, no hubo un operador que se presentara para esta licitación. La entidad no explicó por qué no se recibieron ofertas, pero según varios concejales, el motivo sería el excesivo costo que se estaba planteando en la situación.

La concejal de la Alianza Verde María Fernanda Rojas mostró su preocupación por la situación de la licitación. Las quejas se deberían al costo de la oferta, superior a 100.000 millones de pesos. Esto habría preocupado a las empresas que buscaban apelar a un servicio que no existe en Bogotá, aunque sí en otras ciudades.

Una preocupación adicional es lo que pasará con los recursos que se buscaba obtener mediante este convenio. Parte de los recursos se iba a destinar para mejorar la situación de los operadores del Sitp. Así había quedado consignado en el otrosí que firmaron los operadores con TransMilenio en julio.