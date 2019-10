La hija y el odontólogo de la excongresista Aída Merlano Rebolledo, quien huyó de prisión el pasado 1 de octubre cuando estaba en una cita odontológica en Bogotá, quedaron este martes en libertad luego de que fueran capturados el pasado viernes por el delito de fuga de presos.

"El juzgado 12 de garantías se abstiene de imponer medida de aseguramiento contra Aída Victoria Merlano Manzaneda y Javier Cely por sus presuntos vínculos con la fuga de la excongresista Aída Merlano Rebolledo", resaltó en Twitter el Complejo Judicial de Paloquemao, donde se desarrolló la audiencia.

Según la fuente, "los dos continuarán en libertad, pero vinculados al proceso judicial".

Después de finalizar la audiencia, la hija de la excongresista, Aída Victoria Merlano, afirmó: "desde el principio de todo esto he tratado de ponerme la cara más dura porque en medio de todo sé que mi mamá tal vez me esté viendo y no quiero que ella se lleve la imagen de que su hija es una débil".

Las autoridades aseguran que la hija de la excongresista aparece en uno de los videos del día de la fuga en el consultorio en el que la prófuga era atendida por Cely y desde el que escapó de la custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

En el video quedó registrado que durante las tres horas que duró la cita odontológica entran y salen varias personas, entre ellas el odontólogo, una enfermera, la hija de la política y un menor de edad, que al parecer también es su hijo.

Por lo anterior, Merlano hija fue capturada en Barranquilla el 4 de octubre por el delito de fuga de presos, en cumplimiento de una orden emitida por el juzgado 153 municipal de Bogotá por su presunta participación en el escape de su madre.

Capturan capitán del Inpec por fuga de Aída Merlano

Además de la hija y el odontólogo de la excongresista, en las últimas horas la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de David Alexander Álvarez Cárdenas, capitán del Inpec, por su presunta complicidad en la huida de la excongresista Aida Merlano.