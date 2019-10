Defensa y Justicia vs. Boca Juniors: el Xeneize no quiere perder el liderato

Temporada llena de altibajos para Boca Juniors. La llegada de Gustavo Alfaro ilusionó. Sin embargo, con el paso de los partidos, sus planteamientos no gustaron. De hecho, las críticas no se han hecho esperar. Y es que, frente a River Plate por Copa Libertadores dejó varias dudas. Prueba de ello es que tienen pie y medio en la eliminación. (Encuentre más abajo el link para Ver Defensa y Justicia VS Boca Juniors Gratis EN VIVO ONLINE Superliga Argentina)

Lo particular del caso es que los resultados en la Superliga no son malos. Allí, son líderes e invictos con 18 puntos, producto de cinco victorias y tres empates. Además, han anotado nueve goles y recibido tan solo uno. Razón por la cual, esperan seguir por la misma senda y no soltar el primer puesto de la tabla. Eso sí, Defensa y Justicia no les hará la vida fácil, ya que quieren salir del fondo.

Ver Defensa y Justicia VS Boca Juniors Gratis EN VIVO ONLINE Superliga Argentina

Día: 6 de octubre

Hora: 6:00 p.m. (Colombia) // 20:00 hrs (Argentina)

Canal: Fox Sports 2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

