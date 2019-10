Usaron cuenta de mujer que murió por una cirugía estética para promocionar un programa de televisión

Usaron la cuenta de una mujer que murió por una cirugía estética para promocionar un programa de televisión. El hecho ha indignado a varios de los seguidores de la mujer en Twitter.

Se trata de Ana Bolena Carvajal, que aparece en Twitter como Ana Boicot. Ella falleció a principios de este año tras realizarse una cirugía estética.

Ricardo Urazán fue el médico que le realizó las intervenciones en una clínica de Armenia. Sin embargo. él no está autorizado para realizar este tipo de intervenciones.

Pese a la muerte de la mujer el hombre sigue libre y esto ha llevado a su familia a una lucha incansable para que se haga justicia.

Pero este jueves los seguidores de Ana Boicot se sorprendieron con un trino publicado desde su cuenta.

"Volví a joderle la vida a quienes preferían verme muerta. No me voy, aquí me quedo. El Domingo 6 de Octubre en #septimodia #QuePasóconAnaBoicot Testimonio de la familia", se lee en el trino.

Para muchos, fue impactante leer el mensaje en la cuenta y dicen que no se justifica que jueguen con la memoria de una persona para promocionar un programa.

Esta es una de las reacciones:

Su hermana, Angélica Bolena, ha liderado la lucha en redes sociales y ella respondió a los seguidores de Ana por el trino.

"Bueno, ¿se enteraron? Lo hubiera publicado en mi cuenta ni por enterados se dan, repliquen más bien!", se lee.

