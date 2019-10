El hombre atacó a sus compañeros sin ayuda de nadie. Hombre mató a 4 policías con un cuchillo en París.

Un hombre atacó este jueves con un cuchillo a varios agentes de la Prefectura de Policía de París. El ataque dejó 4 oficiales muertos.

El autor del ataque según las primeras informaciones, es un funcionario que trabaja en labores administrativas en la sede policial, según explicó el secretario general del sindicato de dirigentes de la seguridad interior, Jean-Marc Bailleul, al canal de información "BFM TV".

Además, según medios locales, el sujeto fue abatido por otro uniformado al darse cuenta de las acciones del hombre.

La sede de la policía queda ubicada justo enfrente de la catedral Notre Dame de París.

El edificio ha sido evacuado para facilitar la investigación y se ha establecido además un amplio perímetro de seguridad en la zona, una de las más turísticas de la capital francesa, como pudo constatar EFE.

El suceso tuvo lugar hacia la 1 p.m (hora de Francia) y todavía se ignoran las motivaciones del agresor que, según las primeras informaciones, actuó solo.

Los puentes que dan acceso a la isla de la Cité, donde se ubica la Prefectura, han sido cerrados por los autoridades, en consecuencia del ataque.

También, la estación más cercana del metro fue cerrada por prevención.

El ministro del Interior, Christophe Castaner, se desplazó hasta el lugar para ejecutar de cerca el operativo desplegado.

De acuerdo con la agencia AFP, al menos cuatro oficiales han fallecido.

#UPDATE A knife attacker has been shot and injured after hurting two people at police headquarters in the historic centre of Paris, sources tell AFP pic.twitter.com/WehJVtO5IF

— AFP news agency (@AFP) October 3, 2019