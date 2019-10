Retiraron todos los anuncios para reproducir videos para adultos. (VIDEO) Bromistas hackearon valla publicitaria y publicaron video erótico en una carretera.

Un par de jóvenes, cuya identidad no ha sido revelada, generaron la noticia viral del momento, hackearon enorme valla publicitaria para reproducir un video erótico.

Según primeros informes, dos bromistas entraron ilegalmente a una propiedad, pero no para robar, sino hackear la enorme valla publicitaria que se encontraba en el lugar.

El caso se registró en la ciudad de Michigan, Estados Unidos; y la grabación del momento se ha viralizado rápidamente en redes.

En el video se puede ver que los jóvenes retiraron los anuncios publicitarios para transmitir el erótico video. El hecho fue presenciado por varios conductores que transitaban por el lugar y no dudaron en grabar la situación.

Y’all someone was playing porn on the billboard on I 75 near M59 I am dying 😂😭😂😭 pic.twitter.com/0g9yF1B8cY

— ako si jae 🌺 (@jaeblasia) September 30, 2019