Habló el abogado defensor de Aida Merlano, excongresita prófuga de la justicia

Dice estar sorprendido pues no sabía del plan de fuga. Habló el abogado defensor de Aida Merlano, ex senadora prófuga de la justicia.

La fuga de Aída Merlano este martes 1 de octubre, mientras estaba en una cita médica, parece sacada de una película. El sector de Santa Bárbara, en el norte de Bogotá, fue lugar de una fuga, aparentemente, de película. La excongresita Aída Merlano, que había sido condenada hace dos semanas por delitos electorales, huyó de la justicia.

Un video permitió evidenciar cómo fue la fuga de Merlano, se ve cómo repentinamente sale una cuerda colgando, en escena aparece una motociclista con distintivos del servicio de domicilios Rappi, posteriormente Aída cae aparatosamente al intentar bajar por la cuerda, se sube a la moto y huye del lugar.

Tras la huida de la justicia de Merlano, el abogado defensor habló y relató no saber nada de lo que iba a ocurrir, pues se encontraba en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor, donde tendía una cita hacía las dos de la tarde de ese mismo día.

"Concurrí junto con el Fiscal a la diligencia, pero no se pudo adelantar, en el penal nos informaron que ella había sido remitida al médico, esperamos un tiempo y en vista que no regresaba a las 3 de la tarde el Fiscal me informó que reprogramaríamos la diligencia. Como su abogado lo único que puedo hacer es insistir en la batalla jurídica".

En el momento las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones en el caso.

Habló el abogado defensor de Aida Merlano, ex senadora prófuga de la justicia.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.