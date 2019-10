Barcelona vs. Inter: en Champions, ¿Messi podrá salvarle los papeles a Valverde?

Inicio de temporada para el olvido para los culés. Actualmente, en La Liga ocupan la cuarta posición producto de cuatro victorias, un empate y dos derrotas. De igual manera, su debut en Champions League no fue el mejor. En la primera fecha empataron 0-0 ante Borussia Dortmund. Adicional a lo anterior, su estilo de juego no convence y el principal señalado es Ernesto Valverde. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Barcelona VS Inter ONLINE Gratis Ahora Champions League Streaming)

Una de las grandes ausencias, sin lugar a dudas, ha sido Lionel Messi. El argentino ha sufrido diversas lesiones que lo han marginado de varios partidos. Razón por la cual, su convocatoria para este compromiso llama la atención. Eso sí, se especula con que no será titular y solo intentan jugar con la mente de los italianos. Por eso, Antonio Conte se pronunció en torno al caso.

“Los jugadores tienen que estar preparados para jugar con Messi y sin él. Eso sí, soy consciente de que junto con Cristiano Ronaldo, son jugadores capaces de cambiar el ritmo de un partido”

EN VIVO Barcelona VS Inter ONLINE Gratis Ahora Champions League Streaming

Día: 2 de octubre

Hora: 2:00 p.m.

Canal: ESPN2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

Inicio de temporada para el olvido para los culés. Actualmente, en La Liga ocupan la cuarta posición producto de cuatro victorias, un empate y dos derrotas. De igual manera, su debut en Champions League no fue el mejor. En la primera fecha empataron 0-0 ante Borussia Dortmund. Adicional a lo anterior, su estilo de juego no convence y el principal señalado es Ernesto Valverde.

Una de las grandes ausencias, sin lugar a dudas, ha sido Lionel Messi. El argentino ha sufrido diversas lesiones que lo han marginado de varios partidos. Razón por la cual, su convocatoria para este compromiso llama la atención. Eso sí, se especula con que no será titular y solo intentan jugar con la mente de los italianos. Por eso, Antonio Conte se pronunció en torno al caso.

“Los jugadores tienen que estar preparados para jugar con Messi y sin él. Eso sí, soy consciente de que junto con Cristiano Ronaldo, son jugadores capaces de cambiar el ritmo de un partido”