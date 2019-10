¡Hace historia! Anthony Zambrano clasificó a la final de 400 metros en el Mundial de Atletismo

Jornada histórica para el deporte colombiano. Después de un largo proceso, Anthony Zambrano, poco a poco, escribe su nombre en las páginas doradas del atletismo nacional y mundial. Y es que su participación en el Mundial de Doha es para aplaudir.

Anthony Zambrano, campeón sudamericano y panamericano de 400 metros en 2019, prolongó su gran temporada clasificándose a la final de los campeonatos del mundo con un nuevo récord nacional (44.55).

Con solo 21 años, Zambrano sólo cedió, en la tercera y última semifinal. Dicho suceso ocurrió ante el trinitense Machel Cedenio, ganador con un tiempo de 44.41. En las demás carreras, firmó una excelente presentación.

Zambrano, que pasa con el sexto mejor tiempo de los ocho clasificados, correrá la final el próximo viernes. Recordemos que el colombiano participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016. De igual manera, estuvo presente en el Torneo Mundial Juvenil de 2015, donde fue finalistas. Por último, se colgó dos preseas doradas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 (400 metros y 4X400 metros relevos).

Es así como, en Doha, esperar cerrar un año maravilloso, haciéndose con la medalla de oro. Eso sí, no será nada fácil y deberá sacar a relucir todo su potencial

ICYMI: @MachPotato Cedenio is into the men's 400 final! The T&T quartermiler finished first in heat 3 in 44.41 sec. Col. Anthony Zambrano was 2nd in a NR time of 44.55. Shockingly, favourite Michael Norman of the US was 7th in 45.94.

Follow our live blog: https://t.co/9ZTjMs4w05 pic.twitter.com/z1IjBNMAq4

— Trinidad Express (@expressupdates) October 2, 2019