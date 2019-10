¡De Colombia para el mundo! Santos Borré comandó la victoria de River sobre Boca y sueña con la final

Sudamérica y el mundo entero se paralizaron y no era para menos. Los dos mejores equipos del continente midieron fuerzas en El Monumental por las semifinales de la Copa Libertadores. Además, con el condimento de lo acontecido en Madrid, hacía de dicho compromiso, un partido imperdible para todos y cada uno de los amantes del fútbol. (Encuentre más abajo el video de los goles de River Plate VS Boca Juniors Copa Libertadores 2019 por el partido de ida)

Desde el pitazo inicial, el millonario marcó la pauta. Los dirigidos por Marcelo Gallardo sacaron a relucir todo su potencial, se adueñaron del balón y le bastaron tan solo cinco minutos para pisar el área rival. De hecho, dicha ocasión finalizó en un penal sancionado por el árbitro del encuentro tras revisar una polémica acción en el VAR. Al cobro vino el colombiano Rafael Santos Borré, quien no desaprovechó y abrió el marcador, prendiendo la fiesta en el estadio.

El Xeneize intentó reaccionar, pero el dominio de River Plate fue contundente de principio a fin. Prueba de ello fue que, de no ser por Esteban Andrada, la diferencia en el resultado hubiera sido mayor. No obstante, el arquero de Boca Juniors no pudo evitar el segundo tanto de la noche. Nacho Fernández recibió una maravillosa asistencia de Matías Suárez y decretó el 2-0 definitivo.

Ahora, se deberá aguardar hasta el próximo 22 de octubre para el partido de vuelta en La Bombonera. Allí, se conocerá a uno de los finalistas de la Copa Libertadores. Recordemos que la otra llave la protagonizan Gremio y Flamengo.

Video de los goles de River Plate VS Boca Juniors Copa Libertadores 2019 por el partido de ida

Assistência de Matias Suárez e gol de Nacho Fernández: River Plate 2×0 Boca Juniors #Libertadores #River #Boca pic.twitter.com/l8XiQGeBwh — Goleada Info (@goleada_info) October 2, 2019

