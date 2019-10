Metro Photo Challenge 2019: déjanos sin aliento con tus fotos

Hoy, Metro está encantado de lanzar la 15ª edición de su famoso concurso Metro Photo Challenge. El periódico más grande del mundo hace un llamamiento a sus lectores de más de 100 ciudades para que envíen sus más impactantes instantáneas emocionales a www.metrophotochallenge.com

El concurso de este año, que comienza el 1 de octubre, tiene un tema completamente nuevo: ‘Momentos que te dejan sin aliento’. Los participantes nos mostrarán fotografías hermosas, impresionantes y únicas que nos dejarán sin aliento. El ganador global recibirá un viaje a África y sus fotografías realizadas durante la visita se publicarán en los periódicos de Metro de todo el mundo.

Aquellos que quieran dejarnos sin aliento con sus instantáneas en el MPC 2019 tienen hasta el 28 de noviembre para enviarnos sus fotos. Los trabajos ganadores en cada uno de los países participantes se enfrentarán a un jurado mundial -que incluye a los renombrados fotógrafos Phoebe Theodora, Andrea Tejeda y Joshua Degel- para la votación final.

Los ganadores globales se anunciarán el 12 de diciembre.

Entra en el concurso y consulta más información en www.metrophotochallenge.com

GRAN PREMIO: ¡UN VIAJE A ÁFRICA!

El ganador del Gran Premio Mundial, elegido por el jurado mundial del MPC 2019, recibirá una expedición fotográfica única en la vida a la sorprendente África, el hermoso continente rodeado por el Océano Índico al sudeste y el Océano Atlántico al oeste.

El viaje incluirá la exploración del impresionante y salvaje paisaje africano, así como excursiones fotográficas guiadas especiales para capturar la verdadera esencia de sus coloridos paisajes.

El premio incluye vuelos de ida y vuelta, transporte local, alojamiento y actividades. Las fotografías tomadas durante la expedición serán publicadas en ediciones impresas y en línea de Metro en todo el mundo. Esto significa que no sólo tendrás una experiencia única, sino que tus fotografías también ganarán reconocimiento mundial.

SOBRE EL CONCURSO

Metro Photo Challenge se presentó hace 15 años en Suecia y se presentó en todo el mundo por primera vez en 2004. El concurso se ha convertido en un evento verdaderamente creíble e importante tanto para fotógrafos profesionales como aficionados. En 2018, fotógrafos de todo el mundo presentaron más de 30.000 imágenes, lo que convierte a Metro Photo Challenge en uno de los concursos de fotografía más grandes del mundo.

EL JURADO

El jurado del Metro Photo Challenge 2018 está formado por fotógrafos de renombre. Su trabajo consiste en seleccionar a los ganadores mundiales y ofrecer consejos que le ayudarán a tomar fotografías sorprendentes.

ENTREVISTA

Phoebe Theodora

Theodora ha sido seleccionada dos veces para exponer en el Premio Taylor Wessing de Retrato en la National Portrait Gallery de Londres. Sus fotografías fueron publicadas en Vogue, The New York Times Magazine y The British Journal of Photography.

P: ¿Qué opinaS del tema de este año, ‘Momentos que te dejan sin aliento’?

– Es bueno, puede ser aterrador o emocionante si los competidores le dan la espalda al cliché. También puede ser sexual. U horroroso si lo tomas literalmente. Espero que algunos lo hagan. O quizás obtendremos algunos retratos de millenials de moda que emulan momentos del cine francés de la nueva ola. Realmente lo espero.

P: ¿Qué consejo podrías dar a los participantes?

– No existe un conjunto de reglas ni un método tangible para tomar una ‘mejor’ fotografía. Pero más bien tienes que respetar tu propia forma de ver que tiene valor. De lo contrario, no tiene sentido. Su forma de ver puede no tener valor, pero debe creerlo si quiere tener la oportunidad de mover a alguien. Si tratas de emular una imagen ya existente ‘buena’ (que es generalmente lo que hace la gente) entonces estás desperdiciando la pequeña cantidad de espacio que ya existe y alimentando con imágenes sin sentido a unos ojos ya de por sí enfermos y saciados. Por favor, no lo hagas. No ofrezcas imágenes que se parezcan a otras imágenes que han ganado premios, ofrécenos imágenes que parezcan haber sido hechas por un ser humano real que realmente se preocupa por ver el mundo. No actúes como si estuvieras vendiendo una cosa o una idea, sino que nos hagas sentir algo, preferiblemente una cosa nueva.

P: ¿Qué le dirías a la gente para que participe en el Metro Photo Challenge?

– ¿Por qué no? Siempre es un acto de disciplina entrar en una competición o solicitar algo – es una buena oportunidad para enfocar, controlar y completar algo. Cuanto más haga esto, probablemente mejor será.

ENTREVISTA

Andrea Tejeda Korkowski

Su trabajo se centra en la representación de las preocupaciones de la condición humana, especialmente las que se refieren a su finitud. Ha expuesto sus obras en México, España y Chile. La fotografía de Korkowski también ha sido publicada en revistas como Life & Style, Travel+Leisure, Vice, Letras Libres, Este País y Accent. También ha hecho imágenes de portada para muchos libros.

P: ¿Por qué la gente debería participar en Metro Photo Challenge?

– Si te interesa la fotografía, tienes que participar activamente en concursos para poder ver lo que otras personas están haciendo en diferentes partes del mundo y cómo se interpreta el mismo tema a través de los fotógrafos de todo el mundo, y eso es muy importante.

P: ¿Qué es lo que te entusiasma de la fotografía?

– Creo que lo que más me emociona, dejando de lado la parte artística, es el aspecto documental y social. Se trata de la gente que conozco y de cómo puedo retratarlos. ¿Cómo puedo hablar de ‘Don Andrés’ en los tacos, o de ‘Doña Bertha’ preparando bebidas en el bar local? Cómo puedo traducir lo que me están comunicando y cómo puedo interpretar la fotografía en un acto social.

P: ¿Recuerdas un momento que te dejó sin aliento?

– El Salar de Uyuni (Bolivia) era alucinante. Ha sido retratado miles de veces. Cuando lo ves es como un espejo. Y de repente todo es azul, se ven nubes en el cielo y debajo. El guía nos dijo: 'Esto no es nada'. Y entonces el sol comenzó a ponerse y eso transformó todo en un espectáculo alucinante con colores asombrosos. Me sentí inmersa en este caleidoscopio natural.

ENTREVISTA

Joshua André Degel

Fotógrafo y propietario de Joshua Degel PhotoStudio ha trabajado para Vanidades TV y la revista Hola! Sus fotografías han sido expuestas en diferentes galerías de Ecuador y Nueva York.

P: ¿Qué significa para ti ser el jurado del Metro Photo Challenge?

– Primero, un honor formar parte de un proyecto que eleva el nivel fotográfico. Segundo, tener la oportunidad de enriquecerme visualmente con todas las miradas de los talentosos fotógrafos. Tercero, tener la oportunidad de recompensar la constancia y el talento.

P: ¿Qué consejo podría dar a los competidores?

– Capturamos en imágenes lo que nos cautiva visualmente. Mi consejo: ¡Disfruta el proceso! La técnica nunca debe interferir con la creatividad.

P: ¿Por qué decidiste ser fotógrafo?

– Mi padre me inculcó el amor por la fotografía. Pensó que sería un pasatiempo para mí. Pero con el paso de los años se convirtió en mi pasión.

P: ¿Qué es lo que más te gusta capturar?

– Me encanta capturar la belleza de la gente.