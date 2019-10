Fútbol colombiano, diálogo o huelga: futbolistas se hartaron de Federación y Dimayor

Cada vez más cerca está la suspensión del fútbol colombiano en todas sus categorías. Los jugadores se cansaron de las promesas incumplidas por los dirigentes, que hasta el momento han hecho caso omiso a los temas que el gremio de futbolistas profesionales quieren que se atiendan con celeridad.

¿Qué piden los futbolistas?

En cabeza del presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), Carlos González Puche, los jugadores profesionales hicieron un pliego de puntos que deben ser tratados con urgencia, antes del inicio de la próxima temporada.

Entre los temas de mayor importancia están los concernientes al calendario, vacaciones, así como el respeto a sus prestaciones sociales y derechos como trabajador mediante estatutos de la FCF.

De la misma manera, los jugadores creen que la programación de los partidos sin el descanso necesario entre los mismos es uno de los puntos de la agenda a los que se debe dar importancia. Acolfutpro quiere que se respeten las 72 horas reglamentarias sí o sí.

Otro de los temas de la lista es la organización del campeonato profesional femenino. En 2019, el torneo pudo disputarse luego de idas, vueltas y varias reuniones. No obstante, la predisposición de la dirigencia no fue la mejor, por lo que Acolfutpro exige garantías.

La tajada en el negocio de los derechos de televisión, así como el reclamo de pólizas complementarias de salud, son otros de los temas que Acolfutpro ha querido tratar con Dimayor y FCF, pero no ha sido posible. El gremio se cansó y radicó un reclamo ante el Ministerio de Trabajo, con el ánimo de conciliar. De lo contrario, no habrá otro camino que la huelga.

Molesta la actitud

En principio, la Dimayor debía dar respuesta en la última semana de septiembre. Sin embargo, esto no ocurrió. Lo que no gustó a los jugadores ni a los futbolistas fue que los directivos, en cabeza de Jorge Enrique Vélez, atendieran otros temas antes que a ellos.

El presidente de la Dimayor viajó a Alemania como parte de la delegación que fue a renegociar el contrato que ata a la Selección Colombia con Adidas. Asimismo, otros directivos de la FCF estuvieron en la gala de los premios The Best, en Milán, mientras que la voz de los jugadores era olvidada.

La situación llegó a tal tensión que los capitanes de los clubes han hablado, con González Puche intermediando, definiendo cuándo parar la pelota.

Aunque están unidos en la intención de protestar, no todos están a favor de la huelga. Claro, no todos tienen la misma solvencia económica, por lo que los jugadores de equipos chicos no son partidarios del paro sino como último recurso. La disposición a dialogar está, pero solo una parte quiere.

Oficio presentado al Ministerio de Trabajo

Acolfutpro

Acolfutpro