"Desde el Concejo seremos pregoneros de la implementación de los acuerdos de paz": Clara López sobre la lista Renaciente

El partido Colombia Renaciente es liderado por diferentes exministros de Juan Manuel Santos y tiene como objetivo preservar la paz del país. El partido tiene sus orígenes en el proyecto político ‘Tu bienestar, mi compromiso’, con el que Jhon Arley Murillo Benítez obtuvo su curul por circunscripción especial afrodescendiente.

Para este 27 de octubre, la colectividad pretende pisar fuerte en los comicios. En Bogotá, la lista para el Concejo está conformada por 14 candidatos con lista cerrada. Esto quiere decir que marcando en el tarjetón con el logo de Colombia Renaciente, caracterizado en una paloma de la paz en un arco de colores, los ciudadanos votan por todo el equipo.

Clara López es la cabeza de lista. En entrevista con PUBLIMETRO, contó por qué a último momento desistió de aspirar a la Alcaldía de Bogotá: “Venía con mucho ímpetu hacia la Alcaldía, pero una vez presenté mi nombre y hablé con los diferentes contendores, lo que pude verificar es que me podría convertir en un factor de división y no de convergencia, de unidad; entonces decidí encabezar una lista al Concejo por Colombia Renaciente”

Sin titubeos, asegura que aún continúa vigente en el ámbito político, “porque toda esa experiencia no se puede llevar para la casa”. Son más de 30 años en los que ha trabajado desde diferentes sectores por las causas que considera justas, como la lucha por la paz, por lo que desde el Concejo de Bogotá, continuará defendiendo los acuerdos de La Habana: “Bogotá en esencia es la capital de la paz, recibe a todos y también da ejemplo. Entonces, desde el Concejo de Bogotá, vamos a ser pregoneros de la implementación de los acuerdos, la satisfacción de los derechos de las víctimas y generación de oportunidades para los reincorporados que llegan a Bogotá y requieren atención del Estado”.

Colombia Renaciente llegará al Concejo en defensa de la paz

Twitter

Con el objetivo de construir un movimiento en función de la consolidación de la paz y que reflejara la pluralidad étnica, política y cultural que tiene Colombia y la capital, se conformó la lista Renacientes.

“En Bogotá tenemos una lista verdaderamente interesante. Es una lista paritaria, mitad hombres, mitad mujeres. Estamos intercalados mujer, hombre, mujer (…) Tenemos candidatos de diferentes sectores y en términos de edades tenemos jóvenes universitarios y yo, que soy como la decana de la lista”, añadió.

Una de las mujeres que fue convocada personalmente por López fue la modelo Elizabeth Loaiza: “Hace tiempo conocí a Elizabeth e intercambiamos teléfonos. Como estábamos buscando una lista paritaria, me puse a buscar en mi directorio a todas las mujeres visibles, que pisaran en el mundo con su propia identidad; desde luego, una Elizabeth es una mujer emprendedora, que tiene una carrera brillante, no solo en el modelaje, sino en emprendimiento. Inicialmente no le llamó mucho la atención, pero después aceptó hacer parte de la lista y ha sido una de las abanderadas. Todos los fines de semana visitamos las localidades”, contó López.

Para Loaiza, aceptar la candidatura es un reto que asume con la premisa de ayudar a los demás. Así lo resaltó a PUBLIMETRO: “Me motivó mucho la invitación de la doctora Clara, porque es una persona intachable, con mucha experiencia; además de eso, toda la vida me ha gustado la política, que para mí es servir a la comunidad. Tengo en las venas ayudar al prójimo”.

Tiene 30 años y desde los 17 vive en Bogotá, por lo que conoce las necesidades que tiene la ciudad: “Desde el Concejo, tengo como objetivo crear una política pública distrital de salud mental, luchar por los derechos de las mujeres, mejorar la calidad del aire y crear un hospital público para mascotas. Esos cuatro temas serán mi bandera”.

En cuanto a otros candidatos con miras a representar la pluralidad, Renacientes cuenta con Érika Ibargüen, activista afro: “Soy la candidata ideal porque conozco las necesidades y problemáticas de las múltiples comunidades que habitan en la ciudad y sé cómo brindar los mecanismos para solucionarlos a través de mi representación en el Concejo de Bogotá. Mi compromiso es el bienestar para todos los bogotanos”.

Adicionalmente, se encuentra Gloria Cuartas, defensora de derechos humanos y exalcaldesa de Apartadó, quien aseguró a PUBLIMETRO que uno de sus objetivos es “hacer un análisis de cómo el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) contribuye con los derechos de las mujeres en la ciudad”.

Es importante recordar que el 27 de octubre también se conocerá al próximo alcalde o alcaldesa de Bogotá. Colombia Renacientes aún no tiene candidato: “Estoy guardando mi anuncio para más adelante, en mi corazón ya tengo mi decisión (…) como partido no tenemos candidato, entonces nos corresponde o tomar una decisión unitaria o dar libertad”, añadió López.

Colombia Renaciente llegará al Concejo en defensa de la paz

Los candidatos que lideran la lista:

Clara López

#1 en la lista Renacientes

Nació en Bogotá el 12 de abril de 1950. Es economista de la Universidad de Harvard y abogada de la Universidad de los Andes. Entre las diversas posiciones que ha ocupado se destacan: alcaldesa de Bogotá (D) en 2011; ministra de Trabajo entre mayo de 2016 y mayo de 2017; auditora general de la República; Secretaría Distrital de Gobierno de la capital; contralora y presidenta del Concejo Distrital de Bogotá; Secretaría Económica de la Presidencia de la República. Se desempeñó durante cinco años como presidenta del Polo Democrático Alternativo. En 2014, asumió la candidatura presidencial en representación de esa colectividad, logrando alrededor de dos millones de votos.

Julián Rivera

#2 en la lista Renacientes

Bogotano, de 39 años. Es ingeniero de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Especialista en Contratación Estatal con estudios en Derecho y actualmente candidato a magister en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Con más de 20 años de experiencia en el sector público, ha liderado, gestionado y coordinado diferentes iniciativas como implementación del acuerdo de paz y grandes proyectos de infraestructura para la ciudad como el RegioTram, metro de Bogotá y la intervención y renovación del Bronx. Adicionalmente, impulsó el cambio de los vehículos de tracción animal por camiones y participó en el proyecto del mínimo vital para abuelos que han sido abandonados.

Elizabeth Loaiza

#3 en la lista Renacientes

Elizabeth Loaiza nació en Cali, el 7 de enero de 1989. Es modelo, actriz y presentadora. Inició su carrera de modelo a los cuatro. Participó y ganó en Miss Mundo Colombia, en 2006, en representación de Valle del Cauca; en 2007, fue la imagen oficial de Cali Exposhow; desde 2015 y hasta la fecha, continúa en su carrera como modelo, participando en diferentes proyectos tanto en Colombia, como fuera del país.

También se destaca la creación de su fundación Eliloaiza Foundation, que se enfoca en la atención de niños y personas de la tercera edad.

Ricardo Castro

#4 en la lista Renacientes

Es politólogo de la Universidad del Rosario, especialista en Administración Pública de la universidad del Valle y estudiante de Maestría en Planeación Urbana y Regional de la Universidad Javeriana de Bogotá.

Con nueve años de experiencia en el sector público, Castro se ha desempeñado como asesor en Planes de Ordenamiento Territorial, Esquemas Asociativos y formulaciones de Planes de Desarrollo.

Dentro de sus propuestas se destacan “estaciones de TransMilenio Subsidiadas para luchar contra los colados”, la transformación de la seguridad “desde lo social y la calidad de vida urbana”, y una mejora en el espacio público “para aumentar la calidad de vida”.

Érika Ibargüen

#5 en la lista Renacientes

Mujer, madre y esposa, criada por sus abuelos paternos en Istmina, Chocó. Es contadora pública con experiencia en emprendimiento desde la inclusión social con las comunidades afrocolombianas, indígenas, palenqueras y raizales a nivel nacional. En cuanto a Bogotá, se identifica como una fuerte activista afro.

Desde el Consejo Local Afro de la localidad de Fontibón ha presidido actividades en beneficio de la niñez, la juventud, la población Lgbti y la de adultos mayores. Su compromiso es alcanzar el bienestar para todos los bogotanos, teniendo en cuenta que es una ciudad plural y multicultural.