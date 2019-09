Juanpis González ofreció regalo a Miguel Uribe Turbay que no le cayó nada bien

El curioso ofrecimiento del humorista Juanpis González sentó muy mal al candidato del movimiento Avancemos.

Uno de los debates más interesantes de la campaña para las elecciones regionales de este 27 de octubre fue el realizado este domingo en el programa Voz Pópuli Te Ve de Caracol Televisión. El "moderador" fue el reconocido humorista Juanpis González, personaje de Alejandro Riaño. Y este aprovechó la oportunidad para burlarse de su aspiración electoral ficticia a la Alcaldía de Bogotá.

El humorista aseguró que, según una encuesta ficticia, tenía "el 99% de la intención de voto", pero igual renunció. ¿Y sus "electores"? Luego de varios videos en los que se mostró comprando votos, decidió entregarlos a uno de los candidatos de las elecciones: el aspirante de Avancemos, Miguel Uribe Turbay.

"Esta caja contiene casi más de un millón 200 mil votos mal contados que alcancé a comprar en ciudades de tierra caliente. Los traje en buses, repartí tamales, tuve orquestas y los compré… Miguelito, estos votos son para usted", dijo Juanpis González, y le entregó la caja.

Uribe Turbay reaccionó con molestia. "Desafortunadamente, usted en mi proyecto político no cabe. Primero, porque no conoce la ciudad y no tiene experiencia. Pero particularmente usted nos ha dicho que le gustan los torcidos, y quiere llegar a robar", le respondió.

Juanpis González ofreció cajas "llenas de votos" a Miguel Uribe Turbay

Aún así, el candidato no aprovechó para lanzar una pulla al Polo Democrático, que apoya a Claudia López. "Yo creo que el lugar es el Polo Democrático de Samuel [Moreno] y no conmigo, donde no caben los delincuentes”, añadió Uribe Turbay. "Miguel, me dueles… esa no fue la llamada que yo recibí", le respondió Juanpis González.

A otros candidatos, el humorista también le tuvo regalos. AClaudia López le regaló "unas goticas" para el mal genio. A Carlos Fernando Galán, le regaló una foto de "tus dos padres": Luis Carlos Galán y Germán Vargas Lleras. Según el candidato, fue la última foto con vida de Luis Carlos Galán antes de ser asesinado en 1989, en SOacha.

Y aunque Hollman Morris no fue, le regaló unos zapatos Ferragamo, "para que no digan que gobierna en los zapatos de otro".

Más noticias de Bogotá y Colombia aquí