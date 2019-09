Lo arrastraron por el portal El Dorado. (VIDEO) Denuncian fuerte agresión a vendedor ambulante por agentes de Policía.

Por medio de redes sociales dieron a conocer un video, con el que denuncian una agresión de parte de agentes de Policía a un vendedor ambulante en estado de discapacidad.

Según primeros informes, el hecho fue registrado el pasado jueves 26 de septiembre, en el portal El Dorado de TransMilenio.

Según comentó el hombre víctima de la presunta agresión policial para RCN Radio, se bajó en ese lugar ir al baño, pero fue abordado y golpeado por los Policías.

En la grabación se puede ver como varios agentes arrastran al hombre, mientras este grita pidiendo ayuda.

“Me arrojaron al piso, me pegaron en la cara y me ponían las rodillas en la espalda, yo gritaba que por favor no me pusieran los pies así, pero siguieron hasta que me quitaron la camisa y me pusieron dos esposas”, dijo el hombre a RCN.

Mal procedimiento de la @PoliciaBogota en el Portal El Dorado contra vendedor informal en condición de discapacidad. pic.twitter.com/NhQZ2zRRU7 — Fabián Trujillo (@fabianTBG) September 27, 2019

No se sabe si el hombre provocó a los agentes con alguna acción.

