(VIDEO) Policías agreden vendedor ambulante en condición de discapacidad en TransMilenio

Fransua García, un vendedor ambulante en aparente condición de discapacidad, denunció que varios policías lo agredieron brutalmente.

El hecho se presentó en las últimas horas en la estación de estación de Transmilenio El Dorado.

Por redes sociales circulan videos del momento.

"Suélteme, suélteme, ¡auxilio! No se me pare en la columna", expresa el vendedor en uno de las grabaciones.

En otro video la víctima, evidentemente golpeada, narra lo que pasó: "Miren como me dejó la Policía. Me maltrataron, me golpearon entre tres, me dejaron la cara negra. No les importó que tuviera mi condición de discapacidad", resalta.

Policías agreden vendedor ambulante en condición de discapacidad en TransMilenio

"Momentos en que la Policía detiene en la Estación de TransMilenio El Dorado a Fransua García, vendedor ambulante en condición de discapacidad. ¿Esta es la forma de tratar a un ciudadano?": expresa el ciudadano que compartió las imágenes en Twitter.

Momentos en que la policía detiene en la Estación de Transmilenio El Dorado a Fransua García, vendedor ambulante en condición de discapacidad. ¿Esta es la forma de tratar a un ciudadano? @PGN_COL @FiscaliaCol @EnriquePenalosa pic.twitter.com/w3Y8kvCvTM — Eccehomo Cetina (@Eccetina) September 26, 2019

La denuncia me llegó hace una hora con este video de Fransua García que muestra moretones en la cara. pic.twitter.com/chlr8tCDnF — Eccehomo Cetina (@Eccetina) September 26, 2019

Al momento no se conoce algún pronunciamiento de la Policía Metropolitana de Bogotá respecto a la denuncia.

