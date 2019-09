"Las mujeres no van solo por el pipí; detrás va la billetera": hacen parte de las declaraciones. Las polémicas declaraciones de oficial del Ejército vinculado a casos de abuso sexual.

Se conoció una nueva denuncia por abuso sexual dentro del Ejército colombiano, una uniformada acusa a un comandante porque la habría acosado sexualmente.

Según La W, la subalterna denunció al comandante de la Brigada 27 del Ejército, el brigadier General Yuber Armando Aranguren Rodriguez.

La mujer denunció que en varias ocasiones fue acosada por Aranguren y que incluso en una ocasión fue delante de otros uniformados.

"En una formación de la brigada, delante de todo el personal, me dijo: ‘Las mujeres no van solo por el pipí, sino detrás del pipí va la billetera’. A lo cual toda la brigada me miraba y se rio de mí…", relató la denunciante, según publicó La W.

Incluso la subalterna, denunció que en una ocasión le insinuó que iba a ser apartada para que tuviera relaciones sexuales con otros uniformados. "Me dice que me va a llevar a un cerro donde queda un repetidor para que le baje el nivel de testosterona a los soldados", comentó la denunciante.

Los hechos habrían ocurrido en el año 2018 y actualmente la denuncia está en manos de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

