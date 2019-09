Conductor que roció con gas pimienta a cobrador era defensor público

El defensor público de Fusagasugá habría sido el hombre que roció con gas pimienta al cobrador de zonas azules.

En redes sociales se hizo viral en los últimos días un video en el cual un hombre rociaba con gas pimienta al cobrador de las zonas azules de Fusagasugá, Cundinamarca. El cobrador buscaba que el hombre pagara 2000 pesos. Pero en respuesta, este le roció un taco de gas pimienta y le lanzó unas monedas.

Según el testimonio del cobrador del municipio a Noticias Uno, el responsable habría sido el defensor público del municipio, Boris Rodríguez. Este habría agredido al vigilante, José Gualteros, con el gas pimienta. El abogado le lanzó unas monedas, cuando este se paró en el capó del vehículo. Ahí se produjo la situación en la que le roció el spray en la cara.

Para colmo, según el relato que dio el vigilante, el caso lo atendieron dos agentes de policía. Estos no lo atendieron, sino que tuvieron un trato diferencial con el defensor público. A Gualteros lo llevaron a una estación de policía, en vez de un centro médico.

"Los policías hablaron muy bien con él, nunca le requisaron el carro ni le dijeron nada. Me subieron a la patrulla, no me llevaron al hospital, me llevaron fue a la estación de Policía", dijo el cobrador. Los agentes tampoco requisaron el carro, aunque el cilindro de gas pimienta estaba en su interior.

El capitán Diego Mota, comandante de la Policía de Fusagasugá, reconoció que se abrió investigación. Se procedió a "realizar la respectiva comunicación oficial dirigida a la entidad donde labora el abogado para que se investigue de oficio lo ocurrido en el lugar", según el uniformado.