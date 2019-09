Apareció una caja de regalo misteriosa en el centro de la Plaza de Bolívar

En la tradicional Plaza de Bolívar de Bogotá, apareció una caja de regalo gigante, con un cronómetro en cuenta regresiva y el hashtag #DaremosBuenosRegalos.

Esto se dio en el marco de septiembre, el mes del Amor y Amistad. Época en la que los colombianos tradicionalmente juegan al "Amigo Secreto", un juego capaz de quitar la tranquilidad a los nacionales, quienes deben convivir con el riesgo de que les salga el jefe como “Amigo Secreto”, o que el jefe los saque a ellos.

Esto viene acompañado de semanas de sufrimiento por las "endulzadas", otro elemento tradicional del juego, en el que hay que dar un dulce al "Amigo Secreto" sin que este descubra a quien le salió en el juego.

Esto lo debe hacer en diferentes oportunidades durante varias semanas, hasta que llegue el momento cumbre; la revelación del "Amigo Secreto". Un evento público, con la presencia de todos los compañeros de trabajo, donde se hará la respectiva entrega de regalos.

El mes de septiembre empezó con una situación inusual, que desató un debate en las redes sociales. Fue la historia de un joven llamado Félix Arango, quien recibió un regalo de parte de su jefe, una tarjeta de transmilenio con el mensaje “Para: Que nunca llegues tarde. De: Tu Jefe”, obsequió que no fue bien recibido. Según informó Arango a través de su cuenta de Twitter, fue despedido al manifestar su descontento.

Me echaron de mi trabajo por reclamarle a mi jefe el regalo de mierda que me dio de amigo secreto, como putas me va a regalar una tarjeta de transmi ????? pic.twitter.com/eLrkn4SbQM

— Félix Arango (@felixaran97) September 6, 2019