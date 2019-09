Envigado vs. Medellín: ¿Aldo Bobadilla será el salvador del poderoso también en Liga?

Los malos resultados en lo que va del segundo semestre, llevaron a tomar drásticas decisiones. Alexis Mendoza dejó de ser el entrenador del poderoso y apelaron por un viejo ídolo para reemplazarlo. Aldo Bobadilla tomó las riendas del equipo y sueña con cambiar el panorama. Eso sí, su equipo deberá demostrarlo rápidamente en cancha, ya que la hinchada no espera. (Encuentre más abajo el link para Ver Envigado VS Independiente Medellín GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 11)

El debut del estratega paraguayo fue más que positivo. No solo se impuso 1-0 sobre Once Caldas, sino que además consiguió la clasificación a semifinales de la Copa Águila. Razón por la cual espera continuar por dicha senda y hacerse con la victoria en el rentado local. Y es que Independiente Medellín no sabe lo que es ganar por Liga desde el 10 de agosto cuando vencieron 4-1 al América.

Ver Envigado VS Independiente Medellín GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 11

Día: 15 de septiembre

Hora: 5:45 p.m.

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)

Los malos resultados en lo que va del segundo semestre, llevaron a tomar drásticas decisiones. Alexis Mendoza dejó de ser el entrenador del poderoso y apelaron por un viejo ídolo para reemplazarlo. Aldo Bobadilla tomó las riendas del equipo y sueña con cambiar el panorama. Eso sí, su equipo deberá demostrarlo rápidamente en cancha, ya que la hinchada no espera.

El debut del estratega paraguayo fue más que positivo. No solo se impuso 1-0 sobre Once Caldas, sino que además consiguió la clasificación a semifinales de la Copa Águila. Razón por la cual espera continuar por dicha senda y hacerse con la victoria en el rentado local. Y es que Independiente Medellín no sabe lo que es ganar por Liga desde el 10 de agosto cuando vencieron 4-1 al América.