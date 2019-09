Periodista radica ante la Fiscalía acusación contra Hollman Morris

La periodista presentó la acusación contra Hollman Morris por el delito de acto sexual violento.

Este miércoles, María Antonia García de la Torre radicó una denuncia penal en contra de Hollman Morris. La acusación tendría que ver con un presunto acto sexual violento que habría cometido el candidato a la Alcaldía. La acusación contra Hollman Morris fue radicada este miércoles en la Fiscalía.

Según el documento, que la periodista mostró en Twitter, el propio Morris habría reconocido su culpabilidad. "Decidí denunciar para abrir un pequeño sendero y que las mujeres acosadas y maltratadas alcen su voz y denuncien a sus victimarios. No tenemos que aguantar la humillación de callar ante un acto violento contra nuestro cuerpo", aseguró García de la Torre.

La periodista aseguró en una columna el pasado 1 de febrero que el presunto acto sexual violento ocurrió en Madrid. "Yo trabajaba para el diario ‘El Mundo’ y me interesaba escribir un artículo sobre su documental ‘Impunity’. Nos reunimos en un sitio en el barrio Lavapiés y en algún momento en que yo conversaba con él, me agarró a la fuerza, me manoseó y me besó en la boca", dice su columna, publicada en el diario El Tiempo.

Según García, el propio concejal y candidato por Colombia Humana habría reconocido ante Vicky Dávila el abuso. La acusación contra Hollman Morris también pediría "protección estatal inmediata" a sus derechos violentados.

Le informo a la opinión pública que acaba de ser radicada en la Fiscalía mi denuncia contra el señor Hollman Morris por el delito de acto sexual violento, que él mismo admitió haber cometido. Gracias por el apoyo en este proceso tan difícil y espero que se haga justicia. pic.twitter.com/V87o1ff7Py — María A. 𝖉𝖊 𝖑𝖆 Torre, Ph.D. (@Caidadelatorre) September 11, 2019

Morris no se ha pronunciado sobre esta nueva acusación en su contra.