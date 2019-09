Medellín vs. Once Caldas: Aldo Bobadilla, a revetir la situación del poderoso de la montaña

Uno de los equipos que atraviesa por una crisis es el Medellín. Actualmente, ocupa el puesto 15 en la Liga Águila y no sabe lo que es ganar por dicho torneo desde el 10 de agosto. Razón por la que no dudaron un segundo en dar un timonazo. Alexis Mendoza dio un paso al costado y Aldo Bobadilla, viejo ídolo rojo, se convirtió en el nuevo entrenador. Ahora, el paraguayo, que debuta frente al Once Caldas, tendrá la obligación de levantar al club. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Independiente Medellín VS Once Caldas EN VIVO ONLINE Copa Águila)

Recordemos que en la ida, el poderoso de la montaña dio el golpe y se impuso 2-3 en el estadio Palogrande con goles de Yesid Díaz, Adrián Arregui y Germán Ezequiel Cano. Para el blanco blanco descontó David Fernando Lemos con un doblete.

Ver Gratis Independiente Medellín VS Once Caldas EN VIVO ONLINE Copa Águila

Día: 11 de septiembre

Hora: 8:15 p.m.

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

