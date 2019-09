Los hechos ocurrieron en Bucaramanga, Santander. Joven mujer de 21 años que celebraba con sus amigos murió a la salida de un bar.

Dayra Alejandra Reina Rivera, una joven estudiante de 21 años, murió luego de haber consumido bebidas alcohólicas en el sector de Cabecera, en la capital de Santander.

De acuerdo a la versión de la hermana mayor, el grupo de amigo estuvo en el bar bailando y tomando.

“Eran puras mujeres y un muchacho. Bailó con un joven y no tomó nada aparte, solo aguardiente… En un momento fue al baño y volvió bien, bailando. Le dijeron que se iban ya porque se había acabado el trago y se fueron caminando a la casa de una amiga que vivía cerca”, comentó a Vanguardia la hermana de la joven.

La joven salió caminando, pero dijo que se sentía mal. Minutos más tarde, al ver que su estado empeoraba, los amigos la llevaron a urgencias al Hospital Universitario de Santander.

“A ella empezó a faltarle el aire, se desmayó y empezó a convulsionar. A mí me llamaron a las 5:00 a.m., me avisaron que estaba grave. Yo no lo creía. Cuando llegué el doctor dijo que entró sin signos vitales”, dijo María Inés Rivera, madre de la joven.

De acuerdo a la versión de la familia, la joven era sana y no tenía enfermedades. Las autoridades están investigando lo ocurrido.

