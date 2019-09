La mujer de 21 años denuncia a su expareja por intentarla asesinar. Joven denuncia a su novio por haberle propinado brutal ataque.

Olga Rocio Torres Torres, una mujer de 21 años, denuncia a su expareja por intentar asesinarla cuando ella quiso dejarlo.

Según relata la víctima, los hechos se dieron el pasado sábado 7 de septiembre, en la vereda Lagunitas en la Finca Rosa Cruz del municipio de San Juan de Rio Seco, Cundinamarca, como lo informa W Radio.

Torres comenta que el sujeto, aprovechando que las puertas de su vivienda se encontraban abiertas, entró a la casa, fue hasta el cuarto donde ella estaba durmiendo, la arrastró del pelo por el piso y le enterró un cuchillo en el cuello.

"Me arrastró del cabello hasta el piso y me enterró un cuchillo en el cuello hasta que yo empecé a gritar, alerté a mis papás hasta que se levantaron y el arrancó a correr", narra Olga Rocio, como lo informa W Radio.

Tras el ataque la joven tuvo que ser remitida de urgencia a un centro médico, allí la atendieron de urgencia y lograron estabilizar la herida.

La joven también denuncia la Estación de Policía de San Juan de Río Seco, porque cuando fue a poner la denuncia, los agentes le respondieron no poder radicar la queja porque el funcionario de la SIJIN no estaba en el lugar, y que además ya habían pasado varias horas y no había pasado nada con el ataque.

Hasta el momento no se tiene ningún tipo de orden de captura contra de Edward Alexander Porras Bohorquez, a quien Rocio Torres denuncia como su presunto agresor.

Joven denuncia a su novio por haberle propinado brutal ataque.

