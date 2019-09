La foto en ropa interior con la que Carla Giraldo calentó las redes.

View this post on Instagram

La historia de la Foto: Hace 3 semanas o un poco más me llamaron de una revista. diría el nombre pero ni cagando, me dejaron con las fotos, vestida y alborotada …. o más bien des-vestida Jajajajajja ! yo no ganaba nada haciéndolas ( solo era por tener una portada más, en la egoteca ) hicimos las fotos , no como ellos querían ! La verdad es mi cuerpo, mi vida y decido como lo muestro . Pero ustedes me conocen y saben que siempre Muestro !. LAS FOTOS . Realizadas por mi Favorito @reytuk , EN MI CASA , Con @maofonnegra pendiente de cada detalle, @johnpaulospina manejando la iluminación. Dedicándonos a sacar lo mejor para un público al que llegaría en este mes a sus manos. Dándolo todo 🤣🤣 Y adivinen que ? A la Revista les parecieron súper X que necesitaban más ! Más que ? . Yo me quedo con mis fotos, me parecieron Divinas , pa los 33 que tengo , me encanta como me veo. ( bueno , no siempre ) jajajajaja @reytuk hace siempre maravillas conmigo. Me dejaron material para mostrarles ❤️🖤 Quieren ver más ? A la revista : gracias Por regalarme tiempo con mis amigos 👬 ! Fue un Día Maravilloso lleno de felicidad y complicidad. #carlagiraldo