"Voy a sacar adelante el metro que está listo para ser contratado": Carlos Fernando Galán

Esta es la segunda vez que se lanza a la contienda en Bogotá. Cuando aún militaba en Cambio Radical, logró 285.263 votos en las elecciones del 2011, año en que ganó el ahora senador Gustavo Petro.

En 2007, fue elegido concejal de Bogotá, con 48.000 votos; y en 2014 fue elegido como Senador.

Hoy día, desligado de los partidos políticos, se propone nuevamente llegar a la Alcaldía de Bogotá. ¿Qué plantea?

¿Seguirá con TransMilenio por la Séptima tal cuál está contemplado o cambiará algo?

Tiene que ser con buses eléctricos y el diseño de las estaciones debe acoplarse al entorno urbano de la Séptima. Yo no me imagino estaciones tipo la Caracas en la Séptima.

¿Qué otras troncales de TransMilenio se compromete a sacar adelante?

Tenemos que hacer las que están pendientes de ser contratadas: la de la Avenida Ciudad de Cali y la 68. Pero además de esas troncales voy a hacer la de la Avenida Boyacá.

¿Metro elevado o subterráneo?

El que está listo para ser contratado es el metro elevado, yo como alcalde lo voy a sacar adelante, no voy a frenar ese proyecto. Bogotá necesita metro y yo voy a hacer el metro.

¿Y la segunda línea?

Voy a hacer los estudios para dejar las bases de lo que será la segunda línea, pero será el siguiente alcalde el que la contrate (…) la segunda línea debe ir al occidente, a Engativá y Suba, como lo han dicho todos los estudios.

¿Cómo mejorar la seguridad en Bogotá?

Primero, con un alcalde en la calle. Un alcalde que no esté en una oficina liderando una política de seguridad guardado, sino recorriendo las localidades, hablando con la gente; vigilando la labor de la Policía, apoyándola y exigiéndole (…) también crearé una fuerza de despliegue para apoyar a los cuadrantes; y un cuerpo élite de seguridad en el transporte público.

¿Qué propone para la reserva Forestal Thomas van der Hammen?

Considero que se puede buscar un diseño de las vías que están proyectadas para pasar por la Van der Hammen para que se hagan siempre y cuando no afecten los elementos fundamentales, como los recursos hídricos y conectividad. Se puede hacer con un diseño que han hecho otros ciudades del mundo en zonas urbanas cuando tienen una reserva forestal.

Peñalosa dio vía libre a la construcción de ciclorrutas, y otras adecuaciones, en humedales de la capital mediante los llamados ‘senderos ecológicos’, ¿continuará con este proyecto?

Creo que hay que proteger los humedales y no afectarlos por ningún motivo. Hay que entender que una cosa es parque y otra cosa es un humedal, entonces no podemos considerar hacer obras alrededor de los humedales o en los humedales que puedan afectar su función hídrica. En obras que lo afecten no estoy de acuerdo.

¿Cómo generar más empleo en la ciudad?

Las obras que vienen en camino en Bogotá van a generar más de 150.000 empleos. Además de eso, incorporé en llave con Ángela Garzón la propuesta de Bogotá 24/7, una ciudad activa en la noche. Esto puede ayudar a generar muchas plazas de empleo. También, vamos a trabajar con el sector de ciencia, tecnología e innovación, para formar a las personas que quieran conseguir empleo en esas áreas. Hay que enfocarse en apoyar la educación para que se forme capital humano que se conecte con lo que demanda la economía en Bogotá.

¿Qué propone para la primera infancia?

Garantizar atención integral, que hoy no tienen cerca del 24% de los niños en Bogotá. Esos son los años más importantes de la vida de un ser humano.

Ya en el ciclo de formación, ir encarrilando a ese joven en el tema de la educación pertinente y con vocación, es decir, que se conecte con lo que le gusta y para lo que es bueno.

¿Cómo será el trabajo con los vendedores ambulantes?

No habrá persecución sino concertación.

Trabajaremos con ellos para que logremos tener espacios públicos para la gente, pero también espacios donde ellos puedan vender y formalizarse, porque la clave está en cómo logramos que un vendedor se integre a la economía formal.

¿Cuál es su apuesta con la situación de las plataformas de transporte en la ciudad?

Mi posición será pedirle la Nación que reglamente las plataformas tecnológicas. No puede seguir existiendo ese desequilibrio entre quienes están inscritos en las plataformas y los taxistas, quienes pagan el cupo, seguros y revisiones que los conductores de estas aplicaciones no tienen. Hay un desequilibrio grave, y hay que buscar que también haya reglas para las plataformas.

¿Cómo lograr una Bogotá para la gente?

Pensando en que todas las políticas que haga el Distrito sea en beneficio del ciudadano y no pensando en que un proyecto es de uno o del otro, eso no es pensar en la gente sino pensar en los políticos. Como Administración siempre pensaremos que toda política pública sea en beneficio de la ciudadanía.

Muchos lo han tildado de representar la continuidad de Peñalosa, ¿qué les responde?

Yo apoyé a Peñalosa hace cuatro años, no lo niego. Creo que ha tenido aciertos, pero también creo que ha tenido desaciertos. Ha cometido errores y yo lo he señalado en varios puntos, como en la flota de TransMilenio fase I y fase II, porque han debido ser todos a gas.

En ese sentido, yo considero que la ciudad necesita una posición sensata, que sea equilibrada, que reconozca lo que va bien, corrija lo que va mal y construya lo que haga falta. Eso es lo que yo represento: no tengo ni tendré jefes políticos. Yo represento a la ciudadanía en un movimiento independiente que no va a coartar su libertad.